Защитница экс-полковника Захарченко рассказала о принадлежности денег, найденных в квартире жены

Защитники, представляющие интересы экс-полковника Дмитрия Захарченко, пытаются вернуть деньги, обращенные в доход государства. Правозащитник Валерия Туникова рассказала во время пресс-конференции в НСН, что речь идет, в том числе о средствах, найденных в квартире гражданской супруги Захарченко Анастасии Пестриковой.

«Анастасия Пестрикова никогда не являлась законной супругой Захарченко, у них есть малолетний ребенок 2015 года рождения. Вместе с тем законодательство не позволяет обращать в доход государства денежные средства, имущество, которое принадлежит не супруге лица. В нашей стране никто не обязан, кроме тех лиц, кто прямо поименован в законодательстве, отчитываться об источниках происхождения своих денежных средств. В связи с этим обращение с исковым заявлением в отношении Анастасии Пестриковой, а также Саратовцевой и Петрушиной является незаконным», - считает Туникова.

Защитница также рассказала, что Пестрикова все же предоставила суду источники происхождения денег.

«Деньги принадлежат ее отцу, который в 2014 году получил их по агентскому договору от конкретного лица на подбор недвижимости на Кипре. Эта сумма является стоимостью виллы на Кипре, которую он подбирал, плюс агентское вознаграждение Пестрикова. Суд доводы проигнорировал, потому что ему нужно было привязать эти деньги к Захарченко», - заявила Валерия Туникова.

По словам юриста, отец Пестриковой сейчас стал должником по агентскому договору, так как деньги были изъяты в доход государства.

Ранее защитники Дмитрия Захарченко показали видео, на котором родственник экс-сотрудника МВД Владимир Разгонов признается, что изъятые из квартиры деньги принадлежали ему.

