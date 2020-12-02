Мосгорсуд не признал давление на Ефремова со стороны его бывшего адвоката Пашаева
Судебная коллегия Мосгорсуда не может согласиться с доводами защиты Михаила Ефремова, изложенными в его апелляционной жалобе. В частности, суд не признает, что бывший защитник актера Эльман Пашаев оказывал на него давление. Об этом пишет ТАСС.
По мнению суда, доводы в апелляционной жалобе являются «несостоятельными и опровергаю щимися представленными материалами». В коллегии отметили, что бывшие защитники Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шарогородская пользовались всеми полномочиями защитника, предусмотренного законом. Также суд подчеркнул, что участники процесса спрашивали, согласована ли с ним позиция его защитников, на что актер ответил утвердительно.
Ефремов в тексте апелляционной жалобы заявил, что его бывший адвокат Пашаев оказывал на него давление, что повлияло на его позицию в ходе разбирательства в первой инстанции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- Эксперты оценили причиненный Ефремовым ущерб за разбитый автомобиль
- Россиянам разрешат садиться за руль с 16 лет
- Россиянам посоветовали улыбаться инспекторам ГИБДД
- Мосгорсуд не признал давление на Ефремова со стороны его бывшего адвоката Пашаева
- Глава Приднестровья отреагировал на призыв Санду о выводе российских миротворцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru