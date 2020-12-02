Мосгорсуд не признал давление на Ефремова со стороны его бывшего адвоката Пашаева

Судебная коллегия Мосгорсуда не может согласиться с доводами защиты Михаила Ефремова, изложенными в его апелляционной жалобе. В частности, суд не признает, что бывший защитник актера Эльман Пашаев оказывал на него давление. Об этом пишет ТАСС.

По мнению суда, доводы в апелляционной жалобе являются «несостоятельными и опровергаю щимися представленными материалами». В коллегии отметили, что бывшие защитники Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шарогородская пользовались всеми полномочиями защитника, предусмотренного законом. Также суд подчеркнул, что участники процесса спрашивали, согласована ли с ним позиция его защитников, на что актер ответил утвердительно.

«Было согласовано»: Пашаев объяснил обвинения защитников Ефремова в свой адрес

Ефремов в тексте апелляционной жалобы заявил, что его бывший адвокат Пашаев оказывал на него давление, что повлияло на его позицию в ходе разбирательства в первой инстанции.



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