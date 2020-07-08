Защита Сафронова обжаловала его арест
Адвокаты советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обжаловали решение суда о его аресте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.
По словам Павлова, он и его коллега Евгений Смирнов не увидели в материалах следствия оснований для столь строгой меры пресечения, как и доказательства причастности подзащитного к совершению преступления. Защита бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» считает решение суда незаконным.
Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в госзимене. Контрразведка считает, что он в 2017 году передал сведения, составляющие гостайну, спецслужбам Чехии. Сафронов вину не признаёт.
Как отмечает RT, адвокаты Сафронова отказались дать подписку о неразглашении данных следствия, дав только подписку о неразглашении государственной тайны.
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