Защита Сафронова обжаловала его арест

По словам Павлова, он и его коллега Евгений Смирнов не увидели в материалах следствия оснований для столь строгой меры пресечения, как и доказательства причастности подзащитного к совершению преступления. Защита бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» считает решение суда незаконным.

Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в госзимене. Контрразведка считает, что он в 2017 году передал сведения, составляющие гостайну, спецслужбам Чехии. Сафронов вину не признаёт.

Как отмечает RT, адвокаты Сафронова отказались дать подписку о неразглашении данных следствия, дав только подписку о неразглашении государственной тайны.

