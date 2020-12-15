Защита Сафронова не подтвердила факт получения им денег за передачу секретных сведений

Сторона защиты Ивана Сафронова не может подтвердить информацию о получении им средств за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе. С таким заявлением выступил адвокат экс-журналиста Дмитрий Катчев, подчеркивает ТАСС. Он подчеркнул, что следствие не знакомило сторону защиты с материалами, в принципе подтверждающими передачу Сафроновым секретных сведений иностранным спецслужбам, тем более - с доказательствами получения за это денег.

«Сафронов не признает вину в госизмене, его позиция не менялась с начала его уголовного преследования. Информацию, имеющуюся в СМИ, о получении Сафроновым денег за госизмену, я не могу никак прокомментировать, мне неясен источник этой информации», - подчеркнул Катчев.

Напомним, ранее во вторник, 15 декабря, в СМИ появилась информация о том, что следствие обладает подтверждением того, что Иван Сафронов получил деньги за передачу иностранной спецслужбе секретной информации, которая ранее нигде не публиковалась. Также сообщалось, что советник главы Роскосмоса рассматривает возможность заключения досудебного соглашения.