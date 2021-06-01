Защита руководителя тушения пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» попросил оправдать его

Адвокат руководителя тушения пожара Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, просит суд оправдать подзащитного. Защитник Александр Полковников настаивает, что в действиях пожарного нет состава преступления.

Адвокат считает, что причинно-следственная связь между действиями Бурсина и наступившими последствиями – гибелью 60-ти человек - отсутствует. Он подчеркнул, что пожарный действовал в соответствии с боевым уставом.