Защита руководителя тушения пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» попросил оправдать его
Адвокат руководителя тушения пожара Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, просит суд оправдать подзащитного. Защитник Александр Полковников настаивает, что в действиях пожарного нет состава преступления.
Адвокат считает, что причинно-следственная связь между действиями Бурсина и наступившими последствиями – гибелью 60-ти человек - отсутствует. Он подчеркнул, что пожарный действовал в соответствии с боевым уставом.
Рассмотрение дела во вторник проходит в Заводском районном суде Кемерова, передает ТАСС.
Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре, сообщает РИА ФАН.
Пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из которых дети. Пострадали 147 человек. Фигурантами дела являются 15 человек.
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