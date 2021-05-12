Обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне» просят от 13 до 14,5 года колонии

Обвинение запросило 13 лет колонии общего режима для техдиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», собственника ТЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева.

Для гендиректора торгового центра Надежды Судденок прокурор требует 14 лет колонии общего режима. Для гендиректора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой - 14 лет 6 месяцев колонии общего режима.

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Заседание проходит в среду в Заводском районном суде Кемерова.

Ранее сообщалось, что руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре в ТРЦ, передает RT. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе. Фигурантами по этому делу проходят восемь человек.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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ТЕГИ:Пожар В КемеровоЗимняя Вишня
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