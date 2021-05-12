Обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне» просят от 13 до 14,5 года колонии

Заседание проходит в среду в Заводском районном суде Кемерова.

Ранее сообщалось, что руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре в ТРЦ, передает RT. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе. Фигурантами по этому делу проходят восемь человек.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из которых дети.

