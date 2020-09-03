Защита просит суд не сажать Ефремова за решётку

Защитник Михаила Ефремова попросил суд не лишать свободы актёра, вынося приговор по делу о дорожной аварии со смертельным исходом в центре российской столицы, передает ТАСС. Адвокат Эльман Пашаев призвал судью взвесить и учесть все факты и обстоятельства при определении вердикта.

Ранее государственный обвинитель попросил суд назначить Народному артисту РФ наказание в виде 11 лет колонии общего режима. Прокурор в частности, отметил неискренность раскаяния обвиняемого, в связи с чем считает, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества.

Гособвинитель также попросил взыскать в пользу сына погибшего водителя Сергея Захарова 500 тысяч рублей компенсации. Сам молодой человек просил запрашивал 7,5 миллионов, отмечает Ura.ru.

Перед началом прения сторон Михаил Ефремов в итоге признал свою вину в ДТП. Как рассказал адвокат Пашаев, по мнению Артиста, приговор ему уже вынес народ. Признание в письменном виде было представлено на процессе.

