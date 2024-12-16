Защита подала апелляцию на арест бывшего губернатора Рязанской области

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора Николая Любимова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Любимов занимал должность губернатора Рязанской области с 2017 по 2022 год, а затем стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления, за день до его ареста.