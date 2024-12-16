Защита подала апелляцию на арест бывшего губернатора Рязанской области
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора Николая Любимова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Любимов занимал должность губернатора Рязанской области с 2017 по 2022 год, а затем стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления, за день до его ареста.
В пятницу членство Любимова в партии «Единая Россия» было приостановлено. Ранее Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК («получение взятки в особо крупном размере»).
По данным следствия, Любимов получил взятку в виде денег и иного имущества в особо крупном размере за «общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом», передает «Радиоточка НСН».
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