СМИ назвали сумму взяток, вменяемых рязанскому губернатору
Сумма взяток, которые вменяются бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову, составляет 250 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Речь идёт о периоде с сентября 2017 года по май 2022 года, когда Любимов, будучи главой областной администрации, получал взятки в виде денег и иного имущества «за общее покровительство и попустительство по службе».
По данным издания, следствие намерено наложить арест на принадлежащую экс-чиновнику квартиру на Кутузовском проспекте в Москве, площадь которой составляет 200 квадратных метров. Это необходимо для обеспечения выплаты штрафа, размер которого может составить полмиллиарда рублей.
Ранее Басманный суд Москвы на два месяца отправил Николая Любимова в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru