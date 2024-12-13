СМИ назвали сумму взяток, вменяемых рязанскому губернатору

Речь идёт о периоде с сентября 2017 года по май 2022 года, когда Любимов, будучи главой областной администрации, получал взятки в виде денег и иного имущества «за общее покровительство и попустительство по службе».

По данным издания, следствие намерено наложить арест на принадлежащую экс-чиновнику квартиру на Кутузовском проспекте в Москве, площадь которой составляет 200 квадратных метров. Это необходимо для обеспечения выплаты штрафа, размер которого может составить полмиллиарда рублей.

Ранее Басманный суд Москвы на два месяца отправил Николая Любимова в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

