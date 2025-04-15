Защита оспорила арест ректора ПсковГУ по делу о хищении
Адвокат ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной подал апелляцию на решение о ее заключении под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Псковский городской суд.
Как уточнили в суде, жалоба на арест поступила в понедельник и будет рассмотрена Псковским областным судом в апелляционном порядке.
По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год Ильина трудоустроила в вуз своего знакомого, фактически не исполнявшего должностные обязанности.
Несмотря на это, с января 2021 года ему регулярно начислялась зарплата и иные выплаты. Общий ущерб, по оценке прокуратуры, составил более 10 миллионов рублей. Следователи утверждают, что часть этих средств — свыше трех миллионов — перечислялась на карту, находившуюся под контролем самой Ильиной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru