Защита оспорила арест ректора ПсковГУ по делу о хищении

Адвокат ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной подал апелляцию на решение о ее заключении под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Псковский городской суд.

Как уточнили в суде, жалоба на арест поступила в понедельник и будет рассмотрена Псковским областным судом в апелляционном порядке.

Зарплата задержанной ректора Псковского университета выросла в два раза

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год Ильина трудоустроила в вуз своего знакомого, фактически не исполнявшего должностные обязанности.

Несмотря на это, с января 2021 года ему регулярно начислялась зарплата и иные выплаты. Общий ущерб, по оценке прокуратуры, составил более 10 миллионов рублей. Следователи утверждают, что часть этих средств — свыше трех миллионов — перечислялась на карту, находившуюся под контролем самой Ильиной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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