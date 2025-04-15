Защита оспорила арест ректора ПсковГУ по делу о хищении

Адвокат ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной подал апелляцию на решение о ее заключении под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Псковский городской суд.

Как уточнили в суде, жалоба на арест поступила в понедельник и будет рассмотрена Псковским областным судом в апелляционном порядке.