Защита основателя Group-IB Сачкова намерена обратиться к Путину

Также представители бизнесмена, получившего 14 лет колонии по делу о госизмене, планируют обратится к президенту РФ Владимиру Путину.

Отмечается, что незадолго до заседания суда в Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо. В нём бизнесмен указал, что если его осудят, то это будет «одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору».

Ранее Мосгорсуд признал Сачкова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинение просило для бизнесмена 18 лет тюрьмы. Сам Сачков своей вины не признал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

