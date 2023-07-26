Защита основателя Group-IB Сачкова намерена обратиться к Путину
Адвокат Сергей Афанасьев, представляющий в суде интересы основателя Group-IB Ильи Сачкова, заявил, что намерен обжаловать приговор, сообщает РИА Новости.
Также представители бизнесмена, получившего 14 лет колонии по делу о госизмене, планируют обратится к президенту РФ Владимиру Путину.
Отмечается, что незадолго до заседания суда в Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо. В нём бизнесмен указал, что если его осудят, то это будет «одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору».
Ранее Мосгорсуд признал Сачкова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинение просило для бизнесмена 18 лет тюрьмы. Сам Сачков своей вины не признал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru