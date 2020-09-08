Защита обжалует приговор Ефремову
Защита намерена обжаловать приговор, вынесенный Михаилу Ефремову. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, пишет РИА Новости.
«Будем, будем», — заявил защитник, отвечая на соответствующий вопрос.
В свою очередь, потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Анна Бутырина.
В этот вторник, 8 сентября, Пресненский суд признал Ефремова виновным по делу о ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима, напоминает телеканал 360. Кроме того, суд взыскал 800 тыс. рублей с актёра в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии, подчёркивает RT. При этом, суд также решил не лишать артиста его государственных наград.
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