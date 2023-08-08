Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обжаловала приговор предпринимателю по делу о госизмене. Об этом сообщил адвокат Сергей Афанасьев в беседе с РИА Новости.

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«Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября», — рассказал Афанасьев.

Адвокат подчеркнул, что защита в жалобе настаивает на оправдании предпринимателя.

В конце июля Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима, ограничению свободы на год и штрафу 500 тысяч рублей по делу о государственной измене, напоминает RT. По данным следствия, в 2011 году основатель Group-IB передал зарубежным спецслужбам составляющие гостайну сведения. Сачков не признал вину, его защита заявила, что обжалует приговор и обратится к президенту Владимиру Путину.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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