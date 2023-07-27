Песков: Кремль рассмотрит обращение основателя Group-IB, если оно поступит

Накануне суд приговорил Сачкова, обвиняемого в госизмене, к 14 годам колонии строгого режима, ограничению свободы на год и штрафу 500 тысяч рублей, пишет RT. По данным следствия, в 2011 году предприниматель передал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. Сачков не признал вину, защита основателя Group-IB заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту Владимиру Путину.

Как отметил Песков, Кремль не является органом подачи апелляции.

«Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», — указал пресс-секретарь.

