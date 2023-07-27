Песков: Кремль рассмотрит обращение основателя Group-IB, если оно поступит
Кремль в установленном порядке рассмотрит обращение осужденного по делу о госизмене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, если таковое поступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне суд приговорил Сачкова, обвиняемого в госизмене, к 14 годам колонии строгого режима, ограничению свободы на год и штрафу 500 тысяч рублей, пишет RT. По данным следствия, в 2011 году предприниматель передал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. Сачков не признал вину, защита основателя Group-IB заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту Владимиру Путину.
Как отметил Песков, Кремль не является органом подачи апелляции.
«Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», — указал пресс-секретарь.
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