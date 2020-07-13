Защита обжаловала арест губернатора Фургала

Адвокаты подали апелляцию на взятие под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на защитника Бориса Кожемякина. По его словам, жалобу должен рассмотреть Московский городской суд.

Фургал был задержан силовиками 9 июля. Ему предъявлено обвинение в причастности к деятельности преступной группировки, а также организации убийств предпринимателей в начале 2000-х годов на Дальнем Востоке. По решению Басманного суда Москвы, губернатор на 2 месяца помещён в следственный изолятор «Лефортово». Сам Фургал не признаёт свой вины.

Участники Общественной наблюдательной комиссии намерены сегодня посетить опального главу региона в СИЗО, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачёва. По её словам, до сих пор Фургал не жаловался на условия содержания.

