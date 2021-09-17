Защита обжаловала арест дезинсектора по делу о смертельном отравлении в Москве

Защита обжаловала арест Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве, по делу о смертельном отравлении. Как написал адвокат Андрей Сергеев в соцсетях, Пресненский районный суд, отправивший его подзащитного под стражу, не захотел принять во внимание доводы защиты и взял априори обвинительную линию.

Защита просит апелляционную инстанцию избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения: залог, запрет определенных действий или домашний арест. Адвокат пояснил, что следствие, привлекая Котова в качестве обвиняемого, ссылается только на исследование тел умерших, согласно которому были выявлены признаки отравления ядом общетоксического действия. Однако подтверждения причинно-следственной связи между действиями Котова и смертями не имеется.

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Защитник подчёркивает, что на сегодня не установлена ни причина смерти погибших, ни чем конкретно они отравились. При этом «Цигатрин», которым Котов обрабатывал помещение магазина, продается в открытом доступе без рецептов или разрешений. Обвиняемый разбавил его в соответствие с инструкцией.

Пенсионерка и её 15-летняя внучка 9 сентября скончались в больнице после госпитализации из квартиры дома на Совхозной улице. Серьёзна также пострадала мать школьницы. Все они ели арбуз, купленный в «Магните». В дальнейшем еще несколько жильцов этого дома были госпитализированы с признаками отравления, однако большинство их них не употребляли арбуз в пищу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеЗащитаАрест
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