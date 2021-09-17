Защита обжаловала арест дезинсектора по делу о смертельном отравлении в Москве

Защита обжаловала арест Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве, по делу о смертельном отравлении. Как написал адвокат Андрей Сергеев в соцсетях, Пресненский районный суд, отправивший его подзащитного под стражу, не захотел принять во внимание доводы защиты и взял априори обвинительную линию.

Защита просит апелляционную инстанцию избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения: залог, запрет определенных действий или домашний арест. Адвокат пояснил, что следствие, привлекая Котова в качестве обвиняемого, ссылается только на исследование тел умерших, согласно которому были выявлены признаки отравления ядом общетоксического действия. Однако подтверждения причинно-следственной связи между действиями Котова и смертями не имеется.