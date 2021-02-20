Защита Навального назвала решение ЕСПЧ основанием для освобождения

Сторона защиты Алексея Навального заявила в суде ходатайство о незамедлительном освобождении политика по решению ЕСПЧ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову в Бабушкинском суде Москвы, где проходит апелляции на решение о замене условного срока на реальный.

Она отметила, что Страсбургский суд принял решение о немедленном освобождении Навального как обеспечительной меры в связи с риском для жизни ее подзащитного.