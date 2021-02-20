Защита Навального назвала решение ЕСПЧ основанием для освобождения

Сторона защиты Алексея Навального заявила в суде ходатайство о незамедлительном освобождении политика по решению ЕСПЧ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову в Бабушкинском суде Москвы, где проходит апелляции на решение о замене условного срока на реальный.

Она отметила, что Страсбургский суд принял решение о немедленном освобождении Навального как обеспечительной меры в связи с риском для жизни ее подзащитного.

Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального неисполнимо

ЕСПЧ в октябре 2017 года постановил, что дело «Ив Роше», по которому политик изначально получил условный срок, прошло с нарушением права на справедливый суд. Коллегия судей пришла к выводу о необоснованности и произвольности приговора и нарушении статей 6 и 7 Конвенции по правам человека. Россия выплатила Навальному и его брату Олегу компенсацию в размере более 80 тысяч евро.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Страница Алексея Навального в Facebook
ТЕГИ:ЕСПЧСудАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры