Защита Ефремова перевела потерпевшим по одному рублю
Представители актёра Михаила Ефремова перевели трём потерпевшим по делу о смертельном ДТП по одному рублю. Об этом сообщил в четверг адвокат артиста Эльман Пашаев, передаёт РИА Новости.
Такие символические суммы были заявлены истцами по гражданским искам. Фактически отказались от компенсации вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Старший сын Виталий заявил к Ефремову иск на 6,5 миллиона рублей, затем увеличил сумму требований до 7,5 миллиона. Прокурор попросила удовлетворить его иск частично – на 500 тысяч.
Вместе с тем, самому Ефремову гособвинение запросило 11 лет колонии и ещё три года ограничения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Депутат МГД Лариса Картавцева рекомендовала работающим с людьми пройти вакцинацию от гриппа
- Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального
- Защита Ефремова перевела потерпевшим по одному рублю
- В Калуге пожар в бизнес-центре охватил 2 тыс. кв. м. Видео
- Рубль не отреагировал на заявление Лукашенко по Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru