Защита Ефремова перевела потерпевшим по одному рублю

Такие символические суммы были заявлены истцами по гражданским искам. Фактически отказались от компенсации вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Старший сын Виталий заявил к Ефремову иск на 6,5 миллиона рублей, затем увеличил сумму требований до 7,5 миллиона. Прокурор попросила удовлетворить его иск частично – на 500 тысяч.

Вместе с тем, самому Ефремову гособвинение запросило 11 лет колонии и ещё три года ограничения свободы.

