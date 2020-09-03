Защита Ефремова перевела потерпевшим по одному рублю

Представители актёра Михаила Ефремова перевели трём потерпевшим по делу о смертельном ДТП по одному рублю. Об этом сообщил в четверг адвокат артиста Эльман Пашаев, передаёт РИА Новости.

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Такие символические суммы были заявлены истцами по гражданским искам. Фактически отказались от компенсации вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Старший сын Виталий заявил к Ефремову иск на 6,5 миллиона рублей, затем увеличил сумму требований до 7,5 миллиона. Прокурор попросила удовлетворить его иск частично – на 500 тысяч.

Вместе с тем, самому Ефремову гособвинение запросило 11 лет колонии и ещё три года ограничения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпенсацияСудМихаил Ефремов
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