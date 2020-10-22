Защита Ефремова обжалует новый приговор
Защита Михаила Ефремова планирует и далее обжаловать приговор, теперь в кассации. Об этом заявил адвокат артиста Владимир Васильев, пишет РИА Новости.
В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил для Ефремова приговор за смертельное ДТП с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. В ближайшие недели артиста ждёт этапирование в колонию, вне зависимости от подачи кассационной жалобы.
В свою очередь, адвокат артиста Владимир Васильев заявил, что Ефремов сможет выйти из колонии примерно через два года в том случае, если его ходатайство об условно-досрочном освобождении будет удовлетворено, пишет Свободная пресса.
Между тем, в своём последнем слове Ефремов попрощался с алкоголем и заявил, что вряд ли снова сядет за руль. Об этом он заявил в зале Мосгорсуда, где проходил апелляционный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.
Артист заявил, что авария, которую он устроил в центре Москвы, разделила его жизнь на две части. По словам актёра, он «плохо спит и думает о Сергее Захарове».
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