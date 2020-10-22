Защита Ефремова обжалует новый приговор

Защита Михаила Ефремова планирует и далее обжаловать приговор, теперь в кассации. Об этом заявил адвокат артиста Владимир Васильев, пишет РИА Новости.

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил для Ефремова приговор за смертельное ДТП с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. В ближайшие недели артиста ждёт этапирование в колонию, вне зависимости от подачи кассационной жалобы.

В свою очередь, адвокат артиста Владимир Васильев заявил, что Ефремов сможет выйти из колонии примерно через два года в том случае, если его ходатайство об условно-досрочном освобождении будет удовлетворено, пишет Свободная пресса.