Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову
Суд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, до 7,5 лет колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, в этот четверг, 22 октября, в Мосгорсуде состоялось заседание, в ходе которого рассматривалась апелляционная жалоба на приговор Ефремову. Артист попросил назначить ему наказание не связанное с лишением свободы. Он подчеркнул, что с самого начала признавал свою вину. Также Михаил Ефремов попросил учесть и тот факт, что у него на иждивении есть несовершеннолетние дети, отмечает Свободная пресса.
Адвокат Ефремова Петр Хархорин также попросил суд смягчить артисту наказание до такого, которое позволит ему выйти на свободу. Защитник подчеркнул, что в деле присутствуют смягчающие обстоятельства: наличие иждивенцев, признание вины, раскаяние Ефремова.
Напомним, в начале сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы.
К слову, ранее сегодня Мосгорсуд отказал защите актера Михаила Ефремова в проведении экспертизы для уточнения, был ли пристегнут ремнем безопасности курьер Сергей Захаров, погибший в ДТП.
О проведении этой экспертизы сегодня попросили адвокаты Ефремова после показаний приглашенного эксперта Елены Кучиной заявившей, что Захаров не был пристегнут. Защитник Петр Хархорин заявил, что если будет доказано, что курьер находился в момент аварии без пристегнутого ремня безопасности, то это могло бы стать смягчающим вину доказательством, сообщает РИА Новости.
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