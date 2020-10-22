Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

Суд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, до 7,5 лет колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, в этот четверг, 22 октября, в Мосгорсуде состоялось заседание, в ходе которого рассматривалась апелляционная жалоба на приговор Ефремову. Артист попросил назначить ему наказание не связанное с лишением свободы. Он подчеркнул, что с самого начала признавал свою вину. Также Михаил Ефремов попросил учесть и тот факт, что у него на иждивении есть несовершеннолетние дети, отмечает Свободная пресса.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин также попросил суд смягчить артисту наказание до такого, которое позволит ему выйти на свободу. Защитник подчеркнул, что в деле присутствуют смягчающие обстоятельства: наличие иждивенцев, признание вины, раскаяние Ефремова.

Напомним, в начале сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы.

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К слову, ранее сегодня Мосгорсуд отказал защите актера Михаила Ефремова в проведении экспертизы для уточнения, был ли пристегнут ремнем безопасности курьер Сергей Захаров, погибший в ДТП.

О проведении этой экспертизы сегодня попросили адвокаты Ефремова после показаний приглашенного эксперта Елены Кучиной заявившей, что Захаров не был пристегнут. Защитник Петр Хархорин заявил, что если будет доказано, что курьер находился в момент аварии без пристегнутого ремня безопасности, то это могло бы стать смягчающим вину доказательством, сообщает РИА Новости.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьДТППриговорМосгорсудМихаил Ефремов
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