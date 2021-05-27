«Защита для наших детей». Депутат Госдумы начал бороться с геями

Депутат Госдумы от Пермского края и Удмуртии Игорь Сапко заявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать страницу ЛГБТ-сообщества в Facebook. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

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Он отметил, что его обращение не должно расцениваться как противостояние геям и лесбиянкам. Однако депутат заявил о необходимости «создания информационной защиты для наших детей от широкого и общедоступного распространения ЛГБТ-контента неприемлемого содержания», пишет URA.RU.

Заявление рассмотрит Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 29 июня. Эксперты подчеркнули, что группа создает привлекательный образ гомосексуализма, агитируя подростков вести деструктивный образ жизни.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЗапретГосдумаЛГБТ
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