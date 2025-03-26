Защита Блиновской обжаловала приговор

Отмечается, что в учреждении была зарегистрирована апелляционная жалоба. Дата рассмотрения заявления в Мосгорсуде еще не назначена.

Ранее Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей, напоминает 360.ru. Также блогеру на 4 года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Кроме того, суд взыскал в доход государства арестованное по делу «королевы марафонов» имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу РФ 587 млн рублей.

