Защита Блиновской обжаловала приговор

Защита блогера Елены Блиновской, которая была осуждена по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денег, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Савеловский суд.

«Не драконовская статья»: Блиновская может выйти на свободу уже к 9 мая

Отмечается, что в учреждении была зарегистрирована апелляционная жалоба. Дата рассмотрения заявления в Мосгорсуде еще не назначена.

Ранее Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей, напоминает 360.ru. Также блогеру на 4 года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Кроме того, суд взыскал в доход государства арестованное по делу «королевы марафонов» имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу РФ 587 млн рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПриговорСудБлогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры