Защита Блиновской обжаловала приговор
Защита блогера Елены Блиновской, которая была осуждена по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денег, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Савеловский суд.
Отмечается, что в учреждении была зарегистрирована апелляционная жалоба. Дата рассмотрения заявления в Мосгорсуде еще не назначена.
Ранее Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей, напоминает 360.ru. Также блогеру на 4 года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Кроме того, суд взыскал в доход государства арестованное по делу «королевы марафонов» имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу РФ 587 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru