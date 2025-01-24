Защита Белкова обжаловала продление его ареста по делу о мошенничестве

Защита экс-главы ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» Андрея Белкова подала апелляционную жалобу на решение Тверского суда Москвы о продлении его ареста по делу о мошенничестве при закупке магнитно-резонансного томографа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Белкову, который ранее возглавлял Военно-строительную компанию (ВСК), продлили срок содержания под стражей до 23 марта. Следствие утверждает, что в период своей работы директором ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» он организовал фиктивный конкурс, по результатам которого заключил договор с ООО «Стройхимпроект».