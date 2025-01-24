Защита Белкова обжаловала продление его ареста по делу о мошенничестве

Защита экс-главы ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» Андрея Белкова подала апелляционную жалобу на решение Тверского суда Москвы о продлении его ареста по делу о мошенничестве при закупке магнитно-резонансного томографа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Белкову, который ранее возглавлял Военно-строительную компанию (ВСК), продлили срок содержания под стражей до 23 марта. Следствие утверждает, что в период своей работы директором ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» он организовал фиктивный конкурс, по результатам которого заключил договор с ООО «Стройхимпроект».

Суд оставил в СИЗО экс-главу ВСК Минобороны Белкова

Эта компания, которую возглавляла Елена Ляхович, обязалась поставить томограф стоимостью 121 миллион 705 тысяч рублей в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве. По версии следствия, цена была завышена.

Защита Белкова считает, что госконтракт не причинил ущерба государству, был выполнен в срок и без претензий со стороны Минобороны. Кроме того, указывается, что никаких штрафных санкций по договору не было. Ляхович признала свою вину и была осуждена Замоскворецким судом Москвы в декабре 2024 года к четырем годам условно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗащитаСудАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры