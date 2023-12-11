Зарядные станции электробусов появятся в деревне Ватутинки

Зарядные станции электробусов установят в деревне Ватутинки в Новой Москве, рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«Помимо зарядных станций электробусов в рамках проекта предусмотрено строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции, а также необходимые инженерные коммуникации», – сказал Бочкарёв.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, всего в рамках реализации проекта создадут 28 парковочных мест для городского электрического транспорта и четыре площадки для зарядки.

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