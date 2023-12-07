Электробусы, сбор вторсырья, экошкола: В Москве подвели итоги экологических премий

Премии Правительства Москвы присуждаются по итогам двух конкурсов: в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города. Они проводятся более 10 лет, их организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

6 декабря в Белом здании мэрии состоялась торжественная церемония – вручение наград лауреатам экопремий. Победителями становятся проекты, в которых используются инновационные подходы, просчитан экологический и социальный эффект.

На церемонии выступил министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«Вопросам экологии, защиты окружающей среды уделяется большое внимание как на федеральном, так и на городском уровнях. Проекты, которые сегодня реализуются, максимально приближены к тому, чтобы наш город становился все более комфортным, чистым и экологичным. Проекты победителей конкурсов нам в этом помогут, внесут свой вклад, благодаря визионерским идеям. Все они заслуживают внимания. Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира – почти 50% её площади занимают зеленые территории. По объему зеленых территорий со столицей сможет сравниться не так много городов. И главное – мы продолжаем эту работу», – отметил Евгений Данчиков.

Так, в номинации «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений» первое место занял эколого-просветительский центр «Сборка». В экоцентре действует пункта сбора вторсырья, проводятся лекции и другие мероприятия, на которых посетителям просто и понятно рассказывают об экологии.