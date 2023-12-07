Электробусы, сбор вторсырья, экошкола: В Москве подвели итоги экологических премий
В Москве наградили лауреатов экопремий Правительства Москвы. Лучшие работы в нескольких номинациях.
Премии Правительства Москвы присуждаются по итогам двух конкурсов: в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города. Они проводятся более 10 лет, их организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
6 декабря в Белом здании мэрии состоялась торжественная церемония – вручение наград лауреатам экопремий. Победителями становятся проекты, в которых используются инновационные подходы, просчитан экологический и социальный эффект.
На церемонии выступил министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
«Вопросам экологии, защиты окружающей среды уделяется большое внимание как на федеральном, так и на городском уровнях. Проекты, которые сегодня реализуются, максимально приближены к тому, чтобы наш город становился все более комфортным, чистым и экологичным. Проекты победителей конкурсов нам в этом помогут, внесут свой вклад, благодаря визионерским идеям. Все они заслуживают внимания. Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира – почти 50% её площади занимают зеленые территории. По объему зеленых территорий со столицей сможет сравниться не так много городов. И главное – мы продолжаем эту работу», – отметил Евгений Данчиков.
Так, в номинации «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений» первое место занял эколого-просветительский центр «Сборка». В экоцентре действует пункта сбора вторсырья, проводятся лекции и другие мероприятия, на которых посетителям просто и понятно рассказывают об экологии.
В этой же номинации второе место занял проект Центра реабилитации и воспроизведения диких животных «Дом зайца», который направлен на сохранение и восстановление численности зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях столицы. Эти животные включены в Красную книгу Москвы.
В номинации «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий» первое место занял проект «Московский электробус» от ГУП «Мосгортранс». Сегодня в столице курсируют более 1300 электробусов. Этот современный вид транспорта повысил комфорт и безопасность поездок, а также позволила сократить нагрузку на экологию за счет снижения выбросов CO2.
Второе место в этой номинации занимает проект строительства завода по очистке дымовых газов РТС «Южное Бутово» (ПАО «Мосэнерго»). Реализация проекта снизит выбросы углекислого газа на 10-15% ежегодно, оксидов азота – на 28 тонн в год. К исследованиям привлечены более 50 ученых, инженеров, преподавателей и студентов вузов.
Победителем в номинации «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект» стал «Karmitt». Это интернет-платформа, на которой пользователи могут бесплатно отдавать и забирать вещи.
На втором месте – экологический лекторий «ЭкоШкола» (Высшая школа экономики и Всероссийское общество охраны природы). Лекторий – это современная интерактивная площадка для обсуждения ключевых вызовов и возможностей в области экологии и устойчивого развития, подходов к экологическому образу жизни, новых идей. Всего в 2022/2023 учебном году было проведено 11 лекций.
Премии в области охраны окружающей среды присуждаются в четырех номинациях:
- «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий»;
- «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект»;
- «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы»;
- «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений».
За лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города вручается по три премии для представителей проектных организаций и еще три премии – для сотрудников образовательных учреждений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти ХМАО устроили модное дефиле с женами бойцов СВО
- Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за полвека забастовку
- Чемпиону мира по рукопашному бою заочно дали 15 лет за убийство росгвардейца
- Гагин: ВСУ применяют химические боеприпасы на артемовском направлении
- В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции
- В Киргизии посетовали на трудности в соблюдении антироссийских санкций
- ФАС объявила о блокировке более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах
- ЦИК рассмотрит возможность трехдневного голосования на выборах в 2024 году
- Случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявили в Дагестане
- Отец устроившей стрельбу девочки в гимназии Брянска задержан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru