Зарплаты – рабочим, дороги – селянам, банки - к ответу
Брянск и Тверь ответили на запросы «Кривой линии», а банк «Открытие» перестал выходить на связь
Власти Брянской области ищут инвестора предприятию-банкроту
Об этом говорится в ответе администрации губернатора и правительства Брянской области на наш запрос о ситуации на «Новозыбковском машиностроительном заводе». Его сотрудники пожаловались в «Кривую линию НСН», что на протяжении года не получают никаких выплат в связи с банкротством предприятия.
В письме за подписью врио заместителя губернатора Николая Лучкина сообщается, что еще в сентябре Арбитражным судом была изменена очередность выплат должникам в пользу работников предприятия. Утверждается, что перед Новым годом была частично погашена задолженность по зарплате за 2019-й. На руководство предприятия заведены уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты, проверяются сведения о преднамеренном банкротстве, идет поиск потенциальных инвесторов для сохранения завода.
Тверские власти оперативно расчистили дорогу после запроса «Кривой линии»
Во время обильных снегопадов в «Кривую линию НСН» поступило сообщение от жительницы Тверской области Светланы Бельской. Все дороги к деревне Киверниково Калининского района, где проживает ее пожилая мама, замело так, что проехать было невозможно. Почти 3 недели сельчане жили в осаде, у многих стали заканчиваться продукты. Местные власти на обращения жителей не реагировали.
«Кривая линия» обратилась с запросами к Губернатору Тверской области и райадминистрации. Как потом рассказала Светлана, дорогу расчистили в течение суток после обращения НСН.
Теперь, по заверению главы райадминистрации Андрея Зайцева, «проводится постоянный мониторинг дорог в соответствии с погодными и дорожными условиями, по результатам которого все дороги поддерживаются в проезжем состоянии».
Банк «Открытие» не выполняет своих обещаний перед клиентами
Более полугода Татьяна Иванова из Мурманска «сражается» с банком «Открытие», в котором у нее открыт ипотечный кредит. Списания по кредиту происходят в хаотичном порядке с нарушением установленных самим же кредитным учреждением графиков, да еще начисляются пени.
НСН направила официальный запрос в банк «Открытие», и уже на следующий день редакция получила ответ, согласно которому, график платежей уже корректируется, и перерасчет будет представлен в самое ближайшее время. Иванова в разговоре с НСН подтвердила, что банк с ней связался и пообещал в течение 10 дней решить возникший вопрос.
Однако, со слов г-жи Ивановой, спустя 10 дней она продолжала выслушивать от сотрудников банка очередные заверения в том, что проблема будет решена совсем скоро. «Кривая линия НСН» направила повторный запрос в банк «Открытие», а также в Центробанк РФ и Роспотребнадзор.
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».
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