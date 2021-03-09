Зарплаты – рабочим, дороги – селянам, банки - к ответу

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Об этом говорится в ответе администрации губернатора и правительства Брянской области на наш запрос о ситуации на «Новозыбковском машиностроительном заводе». Его сотрудники пожаловались в «Кривую линию НСН», что на протяжении года не получают никаких выплат в связи с банкротством предприятия.

В письме за подписью врио заместителя губернатора Николая Лучкина сообщается, что еще в сентябре Арбитражным судом была изменена очередность выплат должникам в пользу работников предприятия. Утверждается, что перед Новым годом была частично погашена задолженность по зарплате за 2019-й. На руководство предприятия заведены уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты, проверяются сведения о преднамеренном банкротстве, идет поиск потенциальных инвесторов для сохранения завода.