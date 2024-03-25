Зарплаты фрезеровщиков показали самый высокий рост по итогам зимы
Аналитики платформы «Авито Работа» пришли к выводу, что наиболее существенно по итогам зимы 2023-2024 годов выросли зарплаты у фрезеровщиков и официантов по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Соответствующее исследование имеется в распоряжении НСН.
Так, у фрезеровщиков прирост средних зарплат составил 78% (с 75 718 рублей до 134 499 рублей в месяц), заработки официантов выросли на 72% (с 31 085 рублей до 53 362 рублей). Тройку лидеров замыкают агрономы (прирост на 68%, с 61 212 рублей до 102 923 рублей).
Кроме того, в топ-10 попали такие профессии, как оценщик, аниматор, ассистент руководителя, сортировщик, бетонщик, стоматолог и инспектор.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне могут добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, если их зарплата составляет не менее 120 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru