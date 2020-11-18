Совфед одобрил закон об увеличении ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

Совет Федерации одобрил закон об увеличении ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.

На прошлой неделе законопроект в окончательном чтении приняла нижняя палата, сообщает RT.

Новый порядок взимания налога распространится, в том числе, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.

«Будем настаивать»: Миронов анонсировал дальнейшее увеличение НДФЛ

Ранее законопроект внес на рассмотрение в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Предполагается, что в результате бюджет по итогам 2021 года получит дополнительно 60 млрд рублей.

Ранее в ВШЭ предложили поднять до 20–24% налоги на неинвестируемые личные доходы физлиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год, а налог на неинвестируемую прибыль корпораций - до 30%. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в эфире НСН принципиально поддержал идею экономистов ВШЭ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:НДФЛСовет Федерации РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры