Совфед одобрил закон об увеличении ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

Совет Федерации одобрил закон об увеличении ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.

На прошлой неделе законопроект в окончательном чтении приняла нижняя палата, сообщает RT.

Новый порядок взимания налога распространится, в том числе, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.