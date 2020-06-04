«Зарезанный» основатель «Мужского государства» воскрес и порадовался хайпу

По словам Позднякова, они «перелопатили порядка сотни фото реальной поножовщины», чтобы проделать трюк максимально натуралистично. У ножа отломали клинок, использовали свиную кровь.

«Мой трюк с инсценировкой превзошел все наши возможные ожидания, и не в том, как была инициирована смерть (об этом к слову ниже), а в том какой эффект мы получили, заставив весь русскоязычный сегмент говорить об этом, строить версии, сомневаться, радоваться, опровергать, плакать, хейтить и т.д.», - написал Поздняков. Он отметил, что не собирался «воскресать» ещё несколько недель, о чем поставил в известность только ближайших соратников, но планы нарушили следователи и полицейские — они звонили и приезжали к его матери.

Против Позднякова ранее возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти по половому признаку. Его движение «Мужское государство» призывает не заводить семью и травить женщин, которые заводят отношения с иностранцами.

О «гибели» Позднякова ранее сообщил его знакомый, который утверждал, что звонил его матери. Женщине дозвонились и журналисты — по её словам, она узнала о произошедшем от лучшего друга Владислава.

