«Зарезанный» основатель «Мужского государства» воскрес и порадовался хайпу
Основатель скандально известного движения «Мужское государство» Владислав Поздняков впервые вышел на связь после появления в Сети сообщений о том, что его якобы зарезали в Стамбуле. На своей странице во «ВКонтакте» активист признался, что это была тщательно подготовленная инсценировка.
По словам Позднякова, они «перелопатили порядка сотни фото реальной поножовщины», чтобы проделать трюк максимально натуралистично. У ножа отломали клинок, использовали свиную кровь.
«Мой трюк с инсценировкой превзошел все наши возможные ожидания, и не в том, как была инициирована смерть (об этом к слову ниже), а в том какой эффект мы получили, заставив весь русскоязычный сегмент говорить об этом, строить версии, сомневаться, радоваться, опровергать, плакать, хейтить и т.д.», - написал Поздняков. Он отметил, что не собирался «воскресать» ещё несколько недель, о чем поставил в известность только ближайших соратников, но планы нарушили следователи и полицейские — они звонили и приезжали к его матери.
Против Позднякова ранее возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти по половому признаку. Его движение «Мужское государство» призывает не заводить семью и травить женщин, которые заводят отношения с иностранцами.
О «гибели» Позднякова ранее сообщил его знакомый, который утверждал, что звонил его матери. Женщине дозвонились и журналисты — по её словам, она узнала о произошедшем от лучшего друга Владислава.
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