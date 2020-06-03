Новости за ночь: СМИ назвали фейком данные об убийстве основателя «Мужского государства»
Сообщение об убийстве в Стамбуле скандально известного основателя паблика «Мужское государство» Владислава Позднякова может быть недостоверным. К таким выводам пришли журналисты, проверив появившуюся в сети информацию.
Комментируя опубликованные фотографии, криминалист Михаил Игнатов заявил телеканалу «360», что положение тела неестественное, как и кровотечение, а кровь такого цвета, которого не бывает в природе. Кроме того, в сообществе «Мужское государство» появилось новое сообщение, судя по которому, данные об убийстве действительно могли быть фейком.
Движение «Мужское государство» призывает не заводить семью, а также травить женщин, которые заводят отношения с иностранцами. Его основатель — фигурант уголовного дела за возбуждение ненависти по половому признаку. По имеющимся данным, он в последнее время жил за границей. Об убийстве написал в соцсетях его знакомый, который сообщил, что звонил матери Позднякова. С женщиной связались и журналисты «МК»: как выяснилось, ей о смерти сына сообщил лучший друг Владислава, которому тот доверял.
Официального подтверждения данных об убийстве нет. Игнатов считает, что если это была постановка, то, вероятно, с целью задержать организатора готовящегося покушения.
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