Заразившийся COVID-19 иркутский губернатор выписан из больницы
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который был госпитализирован в октябре с коронавирусом, выписался из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там подчеркнули, что его тест на COVID-19 пока положительный, но он чувствует себя нормально и продолжает лечение дома, пишет ТАСС,
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Между тем, на этой неделе стало известно, что коронавирусом заразился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Об этом он рассказал в своем instagram-аккаунте, отметив, что переходит на дистанционный режим работы и будет соблюдать самоизоляцию.
Иван Белозерцев пожелал жителям Пензенской области здоровья и призвал всех беречь себя и близких от заражения COVID-19, отмечает Ura.ru.
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