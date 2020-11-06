Заразившийся COVID-19 иркутский губернатор выписан из больницы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который был госпитализирован в октябре с коронавирусом, выписался из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там подчеркнули, что его тест на COVID-19 пока положительный, но он чувствует себя нормально и продолжает лечение дома, пишет ТАСС,

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Между тем, на этой неделе стало известно, что коронавирусом заразился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Об этом он рассказал в своем instagram-аккаунте, отметив, что переходит на дистанционный режим работы и будет соблюдать самоизоляцию.

Иван Белозерцев пожелал жителям Пензенской области здоровья и призвал всех беречь себя и близких от заражения COVID-19, отмечает Ura.ru.

