Заражённость COVID-19 в Москве снизилась к значению шестидневной давности
В российской столице за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заражённых достигло 33 940, информирует оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Получается, что заболеваемость в городе вернулась к показателю шестидневной давности, кроме того, второй день подряд отмечается снижение новых случаев COVID-19 примерно на 500 человек. В среднем за последние семь суток выявлялось по 2,5 тысячи случаев инфицирования.
Согласно официальной статистики, в Москве вылечились от коронавируса 2 448 человек, 288 умерли. В целом по России число инфицированных выросло до 62 773. Прибавка за сутки составила 4774, что на 62 случая меньше, чем днём ранее, отмечает Ura.ru.
Тем временем, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве приступили к клиническим испытаниям нового метода лечения больных коронавирусом с помощью гелия. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы.
Медики сделали вывод, что данный инертный газ нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие организма. Гелий позволяет избежать кислородного голодания, а также помогает добиться ранней профилактике осложнений.
Как уточняет РИА ФАН, в ходе лечения пациент четверть часа дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом человек не испытывает отрицательных ощущений, специалисты сравнивают процедуру с посещением сауны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru