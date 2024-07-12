«Не успевает восстанавливаться»: Вильфанд о влиянии тридцатиградусной жары на организм
Роман Вильфанд заявил НСН, что жара продержится в столице еще минимум неделю, по ночам в Москве тоже жарко - до 23 градусов тепла.
Жара до 31 градуса продержится в столице минимум неделю, осадков не ожидается, а ночи будут настолько теплыми, что это может негативно сказаться на организме, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В ближайшие шесть-семь дней небольшие колебания температур будут, но погода будет жаркой. Связано это с тем, что воздушные массы перемещаются из теплых регионов, а давление повышенное. Это связано с блокирующим антициклоном. Будет солнце, а из-за давления облаков не очень много. До конца следующей рабочей недели температура будет 27-29 градусов, потом 30-31, в таких пределах, это на три-пять градусов выше нормы», - отметил он.
По его словам, ночи в столице также будут очень теплыми, что не позволит организму восстановиться. А осадки ожидаются лишь кратковременные – в воскресенье и понедельник.
«Ночные температуры также опять начинают повышаться, что не так радостно. Сегодня ночью было около 15 градусов тепла, что нормально для Москвы. В субботу ночью будет уже 17-19 градусов, в ночь на воскресенье до 20 градусов. В центре будет до 23 градусов. Это очень плохо, так как после дневного зноя организм человека не может восстановиться. Осадки будут в воскресенье, летние осадки с грозами, ветер до 15 метров в секунду, но кратковременно. В ночь на понедельник также будут осадки, но это не сплошные осадки через весь город, фрагментарные. Если еще неделю не будет существенных осадков, будем оценивать опасность ситуации. Пока ничего страшного»,- заключил собеседник НСН.
До конца следующей рабочей недели В российской столице из-за жары в середине июля начался листопад. О редком природном явлении для средней полосы России ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Радиоточка НСН».
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