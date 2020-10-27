«Зараза навсегда»: Жириновский хочет запретить ночные клубы

Владимир Жириновский считает необходимым окончательно и навсегда запретить работу любых заведений общественного питания, в том числе клубов и дискотек с 23.00 до 06.00. Лидер ЛДПР высказался на эту тему в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом политик прокомментировал рекомендацию Роспотребнадзора о запрете на территории страны зрелищно-развлекательных мероприятий и услуг общественного питания с 11 часов вечера из-за ситуации с коронавирусом.

Жириновский похвалил такую позицию, потому, что, по его словам, «зараза с нами навсегда». Он напомнил, что Европе уже повсеместно вводится комендантский час. По оценке лидера ЛДПР, пандемия коронавируса опаснее испанского гриппа, который бушевал столетие назад.

