Заработала новая версия Rutube

Сегодня начал работу видеохостинг Rutube, который претерпел масштабный редизайн, сообщает пресс-служба компании.

Сервис полностью поменял дизайн и получил новый интерфейс. Также сайт расширил возможности для авторов контента: появилась студия для редактирования видео.

Добавлены разделы с подкастами и образовательным контентом. В скором времени пользователи смогут вести стримы и продавать товары в прямом эфире.

В третьем квартале 2021 года Rutube планирует обновить мобильные приложения и ПО для SmartTV. По словам гендиректора Rutube Романа Максимова, это не все нововведения и компании предстоит еще много работы.

