Заработала новая версия Rutube
Сегодня начал работу видеохостинг Rutube, который претерпел масштабный редизайн, сообщает пресс-служба компании.
Сервис полностью поменял дизайн и получил новый интерфейс. Также сайт расширил возможности для авторов контента: появилась студия для редактирования видео.
Добавлены разделы с подкастами и образовательным контентом. В скором времени пользователи смогут вести стримы и продавать товары в прямом эфире.
В третьем квартале 2021 года Rutube планирует обновить мобильные приложения и ПО для SmartTV. По словам гендиректора Rutube Романа Максимова, это не все нововведения и компании предстоит еще много работы.
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