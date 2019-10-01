Заработал закон о запрете использования открытого огня на балконах

Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века

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Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту