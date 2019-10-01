Заработал закон о запрете использования открытого огня на балконах
В России с 1 октября 2019 года вступил в силу законопроект, налагающий запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, отелей, общежитий. Подразумевается запрет на приготовление там шашлыков и использование пиротехники, сообщает RT.
Ранее в СМИ появились предположения, что с 1 октября нельзя будет курить на балконах. Однако в МЧС позже объяснили, что курение не запрещено, если не создает угрозы пожарной безопасности.
Если же по вине курильщика произошел пожар – ему грозит штраф до пяти тысяч рублей. Изменения также коснулись кинотеатров и медицинских учреждений. Согласно новым правилам, они должны будут информировать посетителей о действиях при пожарах.
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