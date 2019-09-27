Юрий Шевчук: «Оставьте людей в покое»
Музыканты о штрафах за курение на балконах: pro et contra.
В Кремле одобрили запрет на курение на балконах, предусмотренный принятыми правительством изменениями в правила противопожарной безопасности. Они вводят запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и общежитий. То есть теперь по закону запрещено жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах и лоджиях.
«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Мы знаем, сколько возникает пожаров. Многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобное решение», - заявил Песков.
По его словам, сам президент Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни, а в его окружении курильщиков практически не осталось.
Поддерживает эти меры, в том числе и с точки зрения борьбы с курением, народный артист России пианист Денис Мацуев. Другой вопрос, как все это контролировать, - заметил музыкант в эфире НСН:
«Наверняка курильщики скажут, что у них есть свои права: почему мы не можем на своей территории курить – наверное, такие найдутся тоже. Но речь идет о здоровье людей. Поэтому я считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. Но как это все будет исполняться, кто будет проверять – тоже вопрос. Но я с этим согласен, поддерживаю, потому что курить плохо!»
Скептически отнесся к идее штрафов за курение на балконах лидер группы ДДТ. В эфире НСН Юрий Шевчук призвал оставить людей в покое:
«Я считаю, что это неправильно. Если сравнить зарплату обычного среднего депутата Государственной думы, который вечером сидит в кабаках московских, и зарплату слесаря среднюю по России, который вышел вечером попить пивка на балкон в майке и в трусах и выкурить сигарету, разница огромная. Поэтому отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут!»
Не отстанут, - следует из сообщения МЧС. По данным ведомства, неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов. Административная ответственность за нарушение вступающих в силу с 1 октября правил пожарной безопасности может представлять собой предупреждение, штраф до 3 тысяч рублей или до 5 тысяч, если нарушение привело к пожару. Курение может привести и к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир, - предупредили в МЧС.
Давний девиз «Национальной Службы Новостей» «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» получил свою реализацию в одноименном информационном проекте, где первые лица политического Олимпа высказывают свое мнение о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.
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