Юрий Шевчук: «Оставьте людей в покое»

В Кремле одобрили запрет на курение на балконах, предусмотренный принятыми правительством изменениями в правила противопожарной безопасности. Они вводят запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и общежитий. То есть теперь по закону запрещено жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах и лоджиях.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Мы знаем, сколько возникает пожаров. Многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобное решение», - заявил Песков.

По его словам, сам президент Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни, а в его окружении курильщиков практически не осталось.

Поддерживает эти меры, в том числе и с точки зрения борьбы с курением, народный артист России пианист Денис Мацуев. Другой вопрос, как все это контролировать, - заметил музыкант в эфире НСН: