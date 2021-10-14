Запуск поездов «Аллегро» планируется в ближайшее время
РФ и Финляндия договорились о запуске поездов «Аллегро» по маршруту Петербург - Хельсинки в ближайшее время. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.
По словам чиновника, технических сложностей для запуска нет. Ожидается решение финского Минздрава.
Также Мантуров отметил, что РФ рассчитывает, что финская сторона разрешит въезд российских туристов, привитых «Спутником V».
Как планируется, решение позволит восстановить взаимные поездки, которые упали за время пандемии на 80%.
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