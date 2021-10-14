Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил, что с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Нидерландами, Норвегией и Швецией.

В сообщении оперштаба говорится, что авиасообщение с 9 ноября возобновляется с девятью странами. Также в список попали Багамы, Иран, Оман, Словения, Тунис и Таиланд.

Кроме того, с этой даты будут сняты ограничения на авиационное сообщение с ОАЭ, Австрией, Швейцарией и Финляндией.

Ранее правительство Марокко приняло решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Россией, российские авиакомпании организовали вывозные рейсы для туристов из РФ, сообщает RT.

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Фото: rossiya-airlines.com
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