Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами
Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил, что с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Нидерландами, Норвегией и Швецией.
В сообщении оперштаба говорится, что авиасообщение с 9 ноября возобновляется с девятью странами. Также в список попали Багамы, Иран, Оман, Словения, Тунис и Таиланд.
Кроме того, с этой даты будут сняты ограничения на авиационное сообщение с ОАЭ, Австрией, Швейцарией и Финляндией.
Ранее правительство Марокко приняло решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Россией, российские авиакомпании организовали вывозные рейсы для туристов из РФ, сообщает RT.
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