Первый участок ВСМ Москва-Петербург построят в 2026-2027 годах

«Участок Москва-Тверь будет реализован первым… У нас привязано к срокам производства и испытаниям подвижного состава. Но этот участок на год-полтора-два раньше, чем вся ВСМ», — сообщил первый замминистра, указав, что строительство этой части пути должно закончиться в 2026-2027-м.

Иванов подчеркнул, что уже активное строятся выходы ВСМ из Москвы.

Ранее зампредседателя правительства Виталий Савельев рассказал о старте строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург, оно начнется уже в сентябре текущего года, пишет 360.ru.

