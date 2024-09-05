Первый участок ВСМ Москва-Петербург построят в 2026-2027 годах
Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург от столицы до Твери планируют построить в 2026-2027 годах. Об этом заявил первый замминистра транспорта Валентин Иванов в беседе с РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
«Участок Москва-Тверь будет реализован первым… У нас привязано к срокам производства и испытаниям подвижного состава. Но этот участок на год-полтора-два раньше, чем вся ВСМ», — сообщил первый замминистра, указав, что строительство этой части пути должно закончиться в 2026-2027-м.
Иванов подчеркнул, что уже активное строятся выходы ВСМ из Москвы.
Ранее зампредседателя правительства Виталий Савельев рассказал о старте строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург, оно начнется уже в сентябре текущего года, пишет 360.ru.
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