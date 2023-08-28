Запуск МСД улучшит транспортное обслуживание каждого третьего района Москвы

Запуск Московского скоростного диаметра (МСД) улучшит транспортное обслуживание более 40 районов столицы с населением в пять миллионов человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках Московского урбанистического форума.

Укладку асфальта завершили на третьем участке южного направления МСД

Он отметил, что городская трасса улучшит транспортное обслуживание фактически каждого третьего района Москвы. По словам Бочкарева, подобный мегапроект является безусловной новой транспортной реальностью.

Заммэра уточнил, что трасса будет соединять 14 крупнейших вылетных магистралей столицы. Так, с ее помощью автомобилисты смогут экономить до 85 минут в дороге, также трасса снизит до 30% нагрузки на МКАД и ТТК.

Таким образом, запуск МСД позволит интегрировать транспортную сеть столицы с федеральными трассами, а также создать новые транспортные связи и удобную логистику внутри Москвы.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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