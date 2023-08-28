Запуск МСД улучшит транспортное обслуживание каждого третьего района Москвы

Он отметил, что городская трасса улучшит транспортное обслуживание фактически каждого третьего района Москвы. По словам Бочкарева, подобный мегапроект является безусловной новой транспортной реальностью.

Заммэра уточнил, что трасса будет соединять 14 крупнейших вылетных магистралей столицы. Так, с ее помощью автомобилисты смогут экономить до 85 минут в дороге, также трасса снизит до 30% нагрузки на МКАД и ТТК.

Таким образом, запуск МСД позволит интегрировать транспортную сеть столицы с федеральными трассами, а также создать новые транспортные связи и удобную логистику внутри Москвы.

