Укладку асфальта завершили на третьем участке южного направления МСД
На третьем участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) подрядчик завершил укладку асфальта, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас специалисты приступают к нанесению дорожной разметки. Рабочие уже установили экраны для защиты от шума и грязи на эстакадах, а также смонтировали заезды и съезды на магистраль и возвели наружное освещение.
Отмечается, что в составе третьего участка южного направления МСД также реконструировали путепровод «Текстильщики-1». Реализация проекта обеспечит транспортную связь МСД с Волгоградским проспектом, что позволит значительно снизить на него транспортную нагрузку, а также перераспределить плотный автомобильный поток, следующий по Волгоградскому проспекту в центр и из него.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru