Тестовый поезд с журналистами проехал по Крымскому мосту

Тестовый дизельный поезд пустили по железнодорожной части Крымского моста, сообщает RNS. Состав прошёл в течение получаса, в нём проехали представители российских СМИ.

Движение планируется запустить уже в декабре этого года, рассказал «Известиям» владелец компании «СГМ Мост», которая строит мост, Аркадий Ротенберг. Все работы, по его словам, идут в соответствии с графиком.

Кроме того, как отмечает RT, ранее на железнодорожной части моста протестировали освещение. На три часа были зажжены 150 светильников.

Ранее НСН писала, что Минтранс, Росавтодор и госкомпaния «Автодор» обсуждaют строительство новой бесплатной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

