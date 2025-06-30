Собянин объявил о начале обновления поездов на Ярославском направлении МЖД

Столичный мэр Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров начали обновление подвижного состава на Ярославском направлении МЖД. Ожидается, что в 2025 году 20 составов выйдут на линию, а до 2030 года будет поставлено 92 поезда. В результате парк пригородных электричек будет полностью обновлен, а средний возраст подвижного состава сократится более чем впятеро — до трех лет.

По словам Собянина, на Ярославском направлении самый большой пассажиропоток среди пригородного сообщения. Удалось выполнить очень большую работу по улучшению интенсивности движения, строительству дополнительных магистральных путей и сокращению на треть интервалов движения. Это привело к росту надежности работы направления и увеличению количества пассажирских мест. Кроме того, в Ростокине был построен транспортно-пересадочный узел, связывающий Ярославское направление и МЦК.

Обновление подвижного состава повысит уровень комфорта для пассажиров, количество пассажирских мест и скорость движения увеличатся примерно на 20%, подчеркнул градоначальник.

Собянин поблагодарил за участие в проекте ОАО «РЖД» и Центральную пригородную пассажирскую компанию. К 2030 году линия будет полностью укомплектована самыми современными поездами, в частности, «Иволга 4.0».

Белозеров напомнил, что именно на Ярославском направлении были запущены первые пригородные электрички 96 лет назад. Новые поезда будут принципиально отличаться от своих предшественников комфортом и вместимостью.

Кроме того, согласно подписанному ОАО «РЖД» и московским правительством соглашению на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, в здании Ярославского вокзала будет выполнена комплексная модернизация, учитывая новые стандарты московского транспорта. По словам Белозерова, модернизация начнется после того, как завершатся работы на Ленинградском вокзале. «Это увеличит на 30% возможность перевозки в пригороде», — подчеркнул он.

Масштабное обновление позволит сделать Ярославский вокзал одним из самых комфортных и современных в Москве. Работы начнутся в 2026 году и продлятся 2,5 года.

