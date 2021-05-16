Запущен новый регулярный авиарейс по маршруту Москва - Каракас
В аэропорту Внуково открыли новый регулярный рейс из России в Венесуэлу, сообщает «РЕН ТВ».
С 15 мая авиакомпания Conviasa начала полеты из Москвы в Каракас. Первое воздушное судно торжественно приветствовали водной аркой из пожарных брандспойтов.
Рейсы Каракас – Москва – Каракас будут выполняться раз в две недели.
В настоящий момент туристические поездки в Венесуэлу невозможны, для посещения страны нужно обладать видом на жительство или гражданством страны, а также иметь официальное направление в командировку. По прибытии необходимо сдать тест на COVID-19.
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