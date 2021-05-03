Из России в Венесуэлу прибыл первый прямой регулярный рейс

Между Венесуэлой и Россией началось регулярное авиасообщение, первый прямой рейс из Москвы в Каракас был совершен в понедельник 3 мая. Об этом министр туризма и внешней торговли Венесуэлы Али Падрон написал в своем аккаунте в Twitter.

Падрон подчеркнул, что рейс был проведен с выполнением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности, вызванных пандемией COVID-19. Самолет авиакомпании Conviasa вылетел из Москвы в Каракас с 90 пассажиров из России на борту.

По словам министра, среди людей на борту были "журналисты, влиятельные лица и инвесторы. Отмечается, что у стран не было регулярного авиасообщения до пандемии коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент туристические поездки в Венесуэлу невозможны, для посещения страны нужно обладать видом на жительство или гражданством страны, а также иметь официальное направление в командировку. По прибытии необходимо сдать тест на COVID-19.

