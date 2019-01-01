Запущен аэроэкспресс Одинцово-Шереметьево

Аэроэкспрессы между Одинцово и аэропортом Шереметьево начали ходить в Московской области с четверга; на участке от города до Белорусского вокзала они будут следовать в качестве обычных электричек.

Рейсы на этом маршруте пока будут действовать в пилотном режиме: дважды в день по будням и трижды - по выходным. Полный путь займет около полутора часов. При этом на Белорусском вокзале экспресс будет стоять не менее четырех минут, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

«Аэроэкспресс» — российская транспортная компания, осуществляющая интермодальные пассажирские перевозки. Компания обеспечивает железнодорожное сообщение между центром города Москвы и тремя аэропортами Московского авиационного узла.

