«Запугивание!»: Сексолог опровергла взаимосвязь мата и ранних сексуальных связей

Мат в России входит в культурно-социологический слой, некоторые группы населения не умеют без него разговаривать, отметила в эфире НСН Юлия Варра. 

Нет никаких доказательств взаимосвязи нецензурных выражений и ранних сексуальных связей, заявила сексолог Юлия Варра в разговоре с НСН.

Ранее в подмосковной школе ученикам рассказали о связи нецензурной брани с матом. Священник поведал о происхождении матерных слов и их влиянии на жизнь. В конце встречи дети получили брошюры, в которых были перечислены причины, по которым стоит отказаться от сквернословия. В одном из пунктов авторы обратили внимание, что нецензурная лексика состоит из «слов, описывающих половой акт, либо его участников». Там указывается, что у детей и подростков, слышащих или произносящих нецензурные выражения, снимаются табу на эту тему, что приводит к развращению и ранним сексуальным связям. Варра опровергла такие данные.

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«Это совсем околонаучно и это как запугивание. Можно действительно говорить, что мат это плохо, тем более молодым людям не надо его употреблять часто... Но понимаете, это как в свое время, во времена нашей молодости, как говорили детям», - сказала Варра.

Также она рассказала, почему мат оказывает возбуждающий эффект для некоторых взрослых людей.

«В России мат все-таки входит в культурно-социологический слой, будем так говорить. И некоторые группы населения без него не умеют разговаривать. И, соответственно, очень часто матерные выражения употребляются и при каких-то эротических действиях в народе, что называется. Поэтому часто бывает, что у человека возникает некий эротический триггер на матерные слова. Кому-то обязательно нужно красное белье, а кому-то обязательно нужно сказать прямо матом, и только тогда человек возбуждается. Как это формируется, неизвестно. Как правило, эротический триггер формируется где-то в самом раннем возрасте сексуального созревания, где-то в пубертате, то есть в 12-15 лет. В то время, когда молодой человек, например, слышит или видит какую-то возбуждающую сцену и при этом у него приходит эротическое возбуждение. И, соответственно, условия, при которых это возникло, заходят в глубокую память, в мозжечковый мозг, и там остаются», - добавила собеседница агентства.

Ранее сексолог Керим Костоев в разговоре с НСН связал сексуальную активность с эмоциями. Он отмечал, что плохая погода и смена времен года влияют на либидо, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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