«Запугивание!»: Сексолог опровергла взаимосвязь мата и ранних сексуальных связей

Нет никаких доказательств взаимосвязи нецензурных выражений и ранних сексуальных связей, заявила сексолог Юлия Варра в разговоре с НСН.

Ранее в подмосковной школе ученикам рассказали о связи нецензурной брани с матом. Священник поведал о происхождении матерных слов и их влиянии на жизнь. В конце встречи дети получили брошюры, в которых были перечислены причины, по которым стоит отказаться от сквернословия. В одном из пунктов авторы обратили внимание, что нецензурная лексика состоит из «слов, описывающих половой акт, либо его участников». Там указывается, что у детей и подростков, слышащих или произносящих нецензурные выражения, снимаются табу на эту тему, что приводит к развращению и ранним сексуальным связям. Варра опровергла такие данные.