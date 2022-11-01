«Запреты и поощрения»: Как Москва решает проблему маятниковой миграции
Маятниковая миграция — это условное название регулярных поездок из одного района в другой, например, из дома на работу и обратно. Самые неприятные последствия таких перемещений на личном транспорте — многокилометровые пробки и загрязненный выхлопными газами воздух. Именно поэтому мегаполисы предпринимают меры для решения проблемы маятниковой миграции.
Так, правительство Москвы с 2011 года запретило возводить новые здания в центральных районах города, власти также предоставили финансовые льготы инвесторам, вкладывающим средства в развитие инфраструктуры за пределами центра.
За восемь лет в заброшенных промзонах, Новой Москве и других отдаленных от центра районах столицы было построено около 15 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости: торгово-развлекательных центров, производств, офисных зданий.
Директор департамента офисной недвижимости Москвы Nikoliers Карина Анаевская отметила, что тренд на децентрализацию наблюдается до сих пор. По данным на май 2022 года, 42% офисных площадей, выставленных на продажу, находятся за пределами ТТК. При этом иметь офис на периферии выгоднее: разница в стоимости аренды варьируется от 35% до 85%.
Эффективной мерой считается и каршеринг - краткосрочная аренда автомобиля. По словам главы Департамента транспорта Москвы Максима Лисунова, услугами этого сервиса регулярно пользуются более 1 миллиона жителей столицы, даже если у них есть личный автомобиль. Из плюсов: не нужно тратить деньги на их обслуживание, а еще такие машины можно бесплатно оставлять на любой парковке.
Популярностью в столице пользуются и перехватывающие парковки - автомобильные стоянки, расположенные вблизи транспортных путей, например, рядом со станцией метро или автобусной остановкой. Пользование ими не только разгружает дороги и бережет экологию, но и экономит время.
Среди других идей решения проблемы маятниковой миграции – налог на пробки, который практикуется в Лондоне. Это сбор с водителей, въезжающих в центр Лондона на личном автомобиле, его взимают с 07:00 до 18:00 по будням и с 12:00 до 18:00 по выходным, в среднем водители платят 15 фунтов стерлингов в день (примерно 981 рубль). Подобный механизм применяются и в Сингапуре.
А в Японии, например, чтобы сократить продолжительность междугородних поездок, запустили сверхскоростные поезда «Синкансэн», разгоняющиеся до 320 км/ч. В них предусмотрены вагоны-офисы, где можно разговаривать по телефону и проводить онлайн-встречи.
Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/privlekatelnye-okrainy
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