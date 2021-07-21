«Запретить причастие?» В России задумались о новой антиковидной мере

Церковное причастие является одним из факторов, способствующих распространению коронавируса, в связи с чем Минздрав мог бы выписать соответствующее предписание, заявила на пресс-конференции в НСН основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, где лечение основано на медицине традиций, Алена Полынь.

«Мы знаем о ситуации с причастием, когда облизывают одну ложку. Есть ряд действий, когда само государство не контролирует процессы, которые являются разносчиками этого вируса. Есть Минздрав, который дает предписания, что делать можно, а что нельзя. Помните, были аппараты с газировкой, в которых стояли стаканы, мы их мыли, а потом пили «Тархун»? Никто не боялся заразиться. В нашей стране есть разные организации, в том числе религиозные. Есть предписание, которое одно на всех. Минздрав имеет право предписать, что мы не можем пить из одного стакана и облизывать одну ложку, и так далее, то же самое касается и различных сборов. Если мы знаем, что есть заболевание, мы должны делать, чтобы это не происходило больше и хуже», - сказала Полынь.

Со своей стороны, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус высказал мнение, что нельзя запретить людям причащаться, а можно только попросить их разумно относиться к этому.

«Сложно требовать от Минздрава или Росздравнадзора, чтобы он выписал рекомендацию не причащаться, и я думаю, что это не правильно. А правильно разъяснять это. Ведь все конфессии и религии во времена пандемии говорили, что мы хотим проводить молебен, но давайте не делать сбор людей в узком пространстве. Трезвые люди так делают. А некоторые начинают (антипрививочную – прим. НСН) агитацию», - отметил Продеус.

